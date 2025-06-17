Наезд на пешехода: можно ли переместить пострадавшего до приезда «скорой помощи»

При заносе автомобиль задел припаркованную машину: может ли водитель быть привлечен к ответственности? Отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения: должен ли врач указать в акте, в чем выразился отказ? Наказание за нарушение правил перевозки детей: каким образом инспектор ДПС должен установить возраст ребенка? Наезд на пешехода: можно ли во избежание затора переместить машину и перенести пострадавшего до приезда «скорой помощи» в безопасное место?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
В начале мая у нас выпал небольшой снег, но мне его хватило, чтобы в легком заносе боком въехать в припаркованный автомобиль. В ГАИ сказали, что я не соблюдал боковой интервал, и оштрафовали. А разве это законно? Ведь боковой интервал относится к движущимся автомобилям…
Евгений, г. Ижевск.
Извечный спор. И его причины понятны. Если признать, что вы не выбрали скорость с учетом дорожной обстановки и поэтому наехали на припаркованный автомобиль, беспокоиться не о чем — наказание в этом случае не грозит. А если вы совершили наезд из-за несоблюдения бокового интервала, то беспокоиться есть о чем: последует наказание в виде штрафа в размере 2250 рублей.
Несколько лет назад Конституционный суд поддержал вашу точку зрения, заявив, что под формулировкой «безопасный боковой интервал» следует понимать интервал между автомобилями, движущимися попутно или во встречных направлениях.
А вот Верховный суд недавно выразил другое мнение: столкновение по касательной с припаркованным автомобилем следует квалифицировать именно как несоблюдение бокового интервала.
Подайте в суд жалобу на постановление о штрафе и делайте ставки: правовой позиции какого из высших судов отдаст предпочтение ваш суд…
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При проведении освидетельствования у врача-нарколога я выполнил все его требования. Не понимаю, почему в акте врач указал, будто я от экспертизы отказался. А должен ли нарколог указать точно, какие именно мои действия он расценил как отказ? В акте об этом не сказано ни слова.
Анатолий, г. Суздаль.
Правила медицинского освидетельствования водителей на состояние опьянения предусматривают четыре действия, которые можно оценить как отказ: сделанное до начала освидетельствования заявление «не хочу, не буду», воспрепятствование медицинскому осмотру, нежелание дунуть в алкотестер или наполнить баночку, подменить содержимое баночки домашней заготовкой или сделать неполноценный выдох.
К сожалению, правила не говорят, должен ли врач-нарколог подробно описывать в акте, в чем именно выразился отказ. Они говорят, что достаточно просто указать: водитель от освидетельствования отказался. Таким образом, из документа не всегда бывает понятно, подпадает ли действие или бездействие водителя под какой-либо из вышеуказанных пунктов.
Поэтому при рассмотрении дела в суде имеет смысл заявить ходатайство о вызове врача-нарколога для дачи пояснений. Пусть расскажет, не была ли ваша просьба «давайте быстрее, опаздываю на самолет» расценена им как отказ от освидетельствования.
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Перевожу своего семилетнего сына на заднем сиденье, пристегнув его только ремнем безопасности. На днях инспектор ДПС увидел и заявил, что ему явно меньше семи, поэтому надо перевозить в кресле. А как инспектор должен выяснять возраст ребенка, если на слово не верит?
Мария, г. Феодосия.
Наказывать водителя за нарушение правил перевозки детей можно только в случае, если доподлинно установлен возраст ребенка, который обязывает водителя соблюдать специальные правила.
Однако при отсутствии у водителя свидетельства о рождении или паспорта с внесенными в него сведениями о ребенке установить возраст на месте едва ли возможно. А потому набирает обороты весьма сомнительная практика, в соответствии с которой инспектор определяет возраст по внешним признакам и на основании подозрений выносит постановление о штрафе.
А водителю остается только обжаловать постановление с предъявлением документа, подтверждающего фактический возраст отпрыска. И напрашивается вывод: при перевозке ребенка лучше иметь при себе документ, содержащий сведения о дате рождения.
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На узенькой дороге я сбил пешехода. Образовалась пробка. Я все сфотографировал, нашел очевидцев и переставил машину на тротуар, а раненого пешехода посадил на скамейку до приезда «скорой». Следователь сказал: если есть пострадавшие, так делать нельзя, потому что смазывается картина ДТП. Что мне грозит?
Валентин, г. Архангельск.
Ровным счетом ничего, ибо именно к таким действиям вас обязывают правила дорожного движения: освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно; сделать фотографии места происшествия, найти очевидцев… Совершить такие действия вы обязаны даже при наличии пострадавших или погибших в ДТП.
А если бы вы этого не сделали, вас можно было бы наказать штрафом в размере 1000 рублей за невыполнение обязанностей в связи с ДТП.
Конечно, если машина и пострадавший перемещены, сотрудники полиции на месте происшествия могут не увидеть достоверной картины. А кустарный способ фиксации всего, что относится к происшествию, человеком, находящимся в состоянии стресса, может окончательно исказить картину аварии и не позволит установить виновного.
Нерационально, зато по правилам…