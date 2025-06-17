Наезд на пешехода: можно ли переместить пострадавшего до приезда «скорой помощи»

Извечный спор. И его причины понятны. Если признать, что вы не выбрали скорость с учетом дорожной обстановки и поэтому наехали на припаркованный автомобиль, беспокоиться не о чем — наказание в этом случае не грозит. А если вы совершили наезд из-за несоблюдения бокового интервала, то беспокоиться есть о чем: последует наказание в виде штрафа в размере 2250 рублей.