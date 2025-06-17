Кредит, слабый спрос и весна: что замедляет и что разгоняет цены в России

Годовая инфляция в России в мае, как сообщил Росстат, наконец-то замедлилась до 9,88%, опустившись ниже апрельского показателя в 10,34%. В начале июня Банк России впервые с 2022 года снизил ключевую ставку, пусть лишь на процентный пункт, до 20% годовых. Ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что в марте инфляция в РФ вышла на пик, то есть достигла максимального уровня, с которого начнется ее снижение. По итогам мая, согласно данным Росстата, было зафиксировано достаточно выраженное снижение цен, но населению и бизнесу, работающему на внутренний рынок, хотелось бы, чтобы этот процесс шел гораздо быстрее, чем в мае. Насколько устойчива наблюдаемая тенденция, что способствует ее усилению, а что препятствует, а также каковы перспективы инфляции? Попробуем разобраться.
В мае инфляция в России замедлилась только в годовом выражении (по отношению к маю 2024 года), а вот в помесячном (май по сравнению с апрелем) немного повысилась, хотя до этого снижалась в течение полугода от месяца к месяцу. Если годовую потребительскую инфляцию, по данным Росстата, сдерживали цены на куриные яйца (-18%), телерадиотовары (-7%) и сахар-песок (-0,4%), то картина помесячной инфляции была менее оптимистичной. Снижение цен в мае на свежие огурцы (-31% к апрелю) и помидоры (-21%) было полностью нивелировано тем, что на 20−22% по сравнению с апрелем подорожали отдых на российских черноморских курортах и билеты на поезда дальнего следования. Кроме того, на 5−18% поднялись цены на ранее относительно недорогие свеклу, морковь, репчатый лук, капусту и картофель. В результате после апрельских 0,4% в мае потребительская инфляция ускорилась до 0,43%.
Среди факторов, которые в апреле и мае помогли замедлить рост цен, можно отметить высокую ключевую ставку ЦБ РФ. Главным образом, жесткие монетарные условия способствуют снижению объемов кредитования. Если последний показатель увеличивается с анормальной скоростью, это фактически является одной из форм денежной эмиссии. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) оценило снижение потребительского кредитования, которое в наибольшей степени влияет на величину денежной массы М2 и темпы инфляции, в первом квартале в 50,1% г/г (7,62 млн займов в январе-марте 2024-го против 3,8 млн в том же периоде 2025-го). То есть высокая ключевая ставка и жесткие условия предоставления кредита в коммерческих банках, в том числе более строгие требования к заемщикам, сыграли значительную роль в том, что спрос на кредиты у населения упал. Обслуживать их стало дорого, но при этом появилась хорошая возможность вместо увеличения расходов разместить деньги на банковском вкладе под рекордно высокую ставку — до 23−24% годовых.
Еще один фактор торможения инфляции — ослабление потребительского спроса, выражающееся в снижении расходов населения на покупки. Зимой этого года рост цен впервые с весны 2022-го превысил 10%, оказывая давление на потребление и «съедая» все большую и большую часть даже значительно подросших в 2024 году зарплат и других доходов россиян. Потребительское кредитование стало слишком дорогим, труднодоступным и невыгодным. В итоге, согласно Росстату, оборот розничной торговли в России с января по март вырос всего на 3,2% против 8,8% за тот же период прошлого года. Отметим, что это стало также одной из значимых причин замедления роста российского ВВП в первые три месяца 2025-го до 1,4%. Снижение потребительского спроса, в свою очередь, способствовало более сдержанному повышению цен на некоторые группы потребительских товаров и даже частичной дефляции в апреле и мае.
Замедление кредитования и потребительского спроса — факторы, в общем-то, тревожные: они сигнализируют о том, что в области потребления, которое является одним из важных компонентов валового внутреннего продукта, в экономике дела идут не очень хорошо. Однако обратная сторона этого процесса — замедление инфляции. В то же время в апреле и мае сдерживающее влияние на рост цен начинает оказывать сезонный фактор в виде торможения и даже снижения цен на плодоовощную продукцию. Стоимость свежих огурцов и помидоров — очень изменчивый компонент инфляции, чувствительный даже к небольшим колебаниям спроса и предложения. Зимой эти продукты чаще всего являются одним из главных драйверов роста цен, а весной, летом и в начале осени выступают одним из дезинфляционных факторов. В этом году майское снижение цен на огурцы и помидоры позволило существенно замедлить инфляцию в годовом выражении, но не в помесячном. Важный вклад в торможение роста цен внесло укрепление рубля. Доллар США как по причине жесткой внешнеторговой политики Трампа, так и в связи с постепенным улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном, подешевел за три весенних месяца к рублю более чем на 10%, что сдержало удорожание импортной продукции и даже привело к снижению цен на некоторые группы непродовольственных товаров — например, на бытовую технику и электронику.
Ряд перечисленных нами факторов замедления инфляции в России этой весной выглядит устойчивым, что позволяет рассчитывать на продолжение их влияния в последующие месяцы. В то же время существует немало проинфляционных рисков. К ним относятся, например, инфляционные ожидания населения, рассчитываемые на основе социологических опросов граждан. В последние весенние месяцы инфляционные ожидания населения, согласно данным опроса агентства «инФОМ», достаточно уверенно шли вверх. В апреле они поднялись с 12,9% до 13,1%, а в мае — до 13,4%. Возможно, этому способствовало продолжающееся с начала года повышение стоимости проезда в общественном транспорте, а также неблагоприятные погодные условия, на основе которых граждане прогнозируют снижение урожая. Также не исключено, что многие из опрошенных россиян уже находятся в тревожном ожидании повышения тарифов на ЖКХ, которое произойдет 1 июля и из-за которого, как предполагают респонденты, цены вновь уверенно пойдут вверх.
Определенную роль в возможном новом витке инфляции способен сыграть и рост бюджетного дефицита. С января по май из-за увеличившихся сверх плана госрасходов он уже достиг 1,5% ВВП при ориентире на год не выше 0,5%. Увеличение заимствований Минфином в виде выпуска ОФЗ в конечном счете тоже будет генерировать все более высокие объемы денежной массы, поскольку основными покупателями государственных рублевых облигаций на сегодня выступают российские банки. Как мы уже отметили выше, увеличивая объем кредитования, они увеличивают и размер денежной массы. Хотя спрос на займы у населения сокращается, денежная масса может расти за счет кредитования банками госбюджета. После повышения тарифов ЖКХ вероятен временный скачок инфляции по итогам июля. Таким образом, риск ускорения роста цен в России выглядит по-прежнему достаточно высоким. Это отражается в повышении инфляционных ожиданий уже сегодня. Однако традиционная летняя и осенняя плодоовощная дефляция может выступить фактором, сдерживающим «вторичный» рост цен.
Мы ожидаем, что к концу 2025 года инфляция в России может замедлиться до 7,5−8%, а начавшееся, по нашему мнению, слишком рано снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет происходить достаточно медленными темпами. Впрочем, если в течение года тенденция к укреплению рубля будет сохраняться и этот фактор будет трансформироваться в снижение цен на импортные товары, в том числе на сырье, материалы и комплектующие, влияющие на издержки производства и цены производителей, есть высокая вероятность, что инфляция в России по итогам года окажется у нижней границы нашего прогноза.