Кредит, слабый спрос и весна: что замедляет и что разгоняет цены в России

Замедление кредитования и потребительского спроса — факторы, в общем-то, тревожные: они сигнализируют о том, что в области потребления, которое является одним из важных компонентов валового внутреннего продукта, в экономике дела идут не очень хорошо. Однако обратная сторона этого процесса — замедление инфляции. В то же время в апреле и мае сдерживающее влияние на рост цен начинает оказывать сезонный фактор в виде торможения и даже снижения цен на плодоовощную продукцию. Стоимость свежих огурцов и помидоров — очень изменчивый компонент инфляции, чувствительный даже к небольшим колебаниям спроса и предложения. Зимой эти продукты чаще всего являются одним из главных драйверов роста цен, а весной, летом и в начале осени выступают одним из дезинфляционных факторов. В этом году майское снижение цен на огурцы и помидоры позволило существенно замедлить инфляцию в годовом выражении, но не в помесячном. Важный вклад в торможение роста цен внесло укрепление рубля. Доллар США как по причине жесткой внешнеторговой политики Трампа, так и в связи с постепенным улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном, подешевел за три весенних месяца к рублю более чем на 10%, что сдержало удорожание импортной продукции и даже привело к снижению цен на некоторые группы непродовольственных товаров — например, на бытовую технику и электронику.