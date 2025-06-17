Плюс 25% за каждого ребенка: депутаты готовы превратить материнский капитал в бонусную накопительную программу

Жилищные условия — проблема насущная и злободневная. Но здесь, увы, «для Атоса слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало». Те 2,6 млн, которые обещают женщине за рождение троих детей, — это прекрасная сумма, очень достойная! С одной стороны. С другой же стороны — если сравнивать со стоимостью жилья, — это если и не капля, то стакан в море. Даже если проигнорировать Москву, о которой в масштабах огромной замкадочной страны вроде как говорить неприлично. Предложенные 2,6 млн — это едва ли 20% стоимости трехкомнатной квартиры (а меньшая площадь с таким количеством детей явно не поможет!) в крупном городе типа Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и им подобных. Даже если их использовать, остальные 80% стоимости надо еще где-то раздобыть. В ипотеку, например. Которая превращается в тот еще квест для семьи, если работает один только отец, а мама плавно перетекает из декрета в декрет. Да что там квест — миссия. Та, которая невыполнима. Потому что декрет и ипотека для многих семей — вообще взаимоисключающие понятия.