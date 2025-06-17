Плюс 25% за каждого ребенка: депутаты готовы превратить материнский капитал в бонусную накопительную программу

Новая неделя началась с новой демографической инициативы — в Госдуму РФ внесли законопроект, предлагающий увеличить материнский капитал на 25%. Да не просто на 25%, а плюс 25% за каждого последующего ребенка (вот и повод вспомнить, что такое арифметическая прогрессия из школьной программы). Замысел понятен: уговорить россиянок рожать активнее! Хоть деньгами стимулировать, если иначе не получается…
Предложенный законопроект сегодня смахивает на программу лояльности какого-нибудь магазина: мол, на базовом уровне у вас кешбэк 5%, но если накупите товара на 100 тысяч, будет уже 10%… а если на 300 тысяч, то вообще 20% кешбэка — считай, каждая пятая покупка в подарок, вообще халява! Отличная уловка: больше потратишь — больше накопишь (чтобы потом потратить еще больше, и так бесконечно). Вот и в пояснительной записке к законопроекту — примерно такая же формулировка: «чтобы рождение каждого последующего ребенка (третьего, четвертого и так далее) влекло за собой повторную выплату материнского капитала в размере, превышающем предыдущую сумму на 25%». За первого ребенка — базовый уровень, 690 тысяч. За второго — уже 862 тысячи, а за третьего и вовсе миллион с хвостиком. Больше родишь — больше получишь. И ведь кешбэки копятся, скидки суммируются…
Если попробовать нарисовать портрет женщины, которая бросится рожать второго, третьего и восьмого так же увлеченно и азартно, как бросалась покупать туфли или сковородки ради очередного кешбэка, то образ этот, увы, вряд ли понравится ревнителям семейных ценностей.
Тут самое время напомнить: огромное количество женщин даже сейчас — даже спустя 20 лет после введения этой практики — не вполне понимают, что такое материнский капитал и как он выглядит. Ну просто потому, что не интересуются, пока самим не становится актуально — вроде слышали, что, мол, деньги дают, да и ладно. Для многих оказывается неприятным сюрпризом, что, оказывается, деньги эти — целевые. Потратить их можно только на три благих дела: улучшение жилищных условий, образование или пенсионные накопления матери. И два последних варианта — проекты весьма и весьма отложенные.
Жилищные условия — проблема насущная и злободневная. Но здесь, увы, «для Атоса слишком много, а для графа де ля Фер слишком мало». Те 2,6 млн, которые обещают женщине за рождение троих детей, — это прекрасная сумма, очень достойная! С одной стороны. С другой же стороны — если сравнивать со стоимостью жилья, — это если и не капля, то стакан в море. Даже если проигнорировать Москву, о которой в масштабах огромной замкадочной страны вроде как говорить неприлично. Предложенные 2,6 млн — это едва ли 20% стоимости трехкомнатной квартиры (а меньшая площадь с таким количеством детей явно не поможет!) в крупном городе типа Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и им подобных. Даже если их использовать, остальные 80% стоимости надо еще где-то раздобыть. В ипотеку, например. Которая превращается в тот еще квест для семьи, если работает один только отец, а мама плавно перетекает из декрета в декрет. Да что там квест — миссия. Та, которая невыполнима. Потому что декрет и ипотека для многих семей — вообще взаимоисключающие понятия.
Так что тем семьям, у кого жилищный вопрос стоит остро и всерьез, материнский капитал, увы, вряд ли поможет. Он может стать хорошим бонусом и подспорьем. Для тех, например, кто хочет сменить «двушку» на «трешку». Или переехать в другой район, поближе к школе. Или вовсе купить «про запас» студию в строящемся доме, чтобы подарить ее ребенку на совершеннолетие в качестве стартового капитала (кстати, недавний опрос показал, что о квартире в качестве подарка на окончание школы мечтают 37% российских выпускников). Но не для тех, кому нужно покупать квартиру с нуля, потому что иначе семье просто негде жить — и, соответственно, негде рожать детей. Тут 690 тысяч за первенца не спасут… и до второго ребенка стоимостью 862 тысячи дело вряд ли дойдет…
Так что же — будем страдать? Нет, конечно. Будем рожать. Параллельно обдумывая другие, более эффективные способы подстегнуть демографию. Молодые современные женщины фертильного возраста охотно подсказывают: очень стимулировало бы процесс осознанное отношение отцов к родительству. Такое, при котором бы ни папа с ребенком в детской поликлинике, ни папа в детском садике, ни даже папа в декрете (по закону это можно!) не воспринимались бы шок-контентом. И не провоцировали бы шутки в духе: «Ты что, не мужик, пеленки меняешь? Это бабское дело!» Да и нерадостная статистика по алиментам, от которых мужчины просто-таки виртуозно уклоняются, служит отличным контрацептивом.
Ну, а деньгами стимулировать — скользкое, очень скользкое решение… И неоднозначное. Правительство РФ, кстати, тоже именно так считает — и уже подготовило на законопроект отрицательный отзыв, подчеркнув, что он «нуждается в существенной доработке». Но даже если бы одобрили — и даже если предположить, что новые правила вступили бы в силу с 1 января 2026 года, как задумано авторами инициативы. Пятиминутка человеческой психологии: что могут сделать женщины сейчас, услышав об идее поднять маткапитал на 25%? Массово начать планировать беременность? Не-е-ет. Увы, ровно наоборот — затаятся и усилят меры контрацепции. До того самого вступления в силу. Почему? Да как сказать…
«Это что же, я рожу сейчас второго и получу 912 тысяч, а какая-нибудь баба родит через год и получит полтора миллиона?! Да что я, дура, что ли, сейчас рожать? Подожду», — вот примерно так будет звучать среднестатистическое объяснение. Глупость? С трудом верится? Наши женщины не такие? Ну-ну. Можно не верить, можно спросить врачей-гинекологов, которые работали в 2006 году (когда материнский капитал придумали и давали еще только за второго ребенка), — большинство из них еще не в маразме. Они охотно расскажут о том, какой всплеск абортов (именно среди вторых-третьих беременностей) пришелся на этот год. Потому что женщины рассуждали именно так: «Что же это, я в декабре 2006-го бесплатно, а Маша после Нового года родит и деньги получит?! Нет уж, я лучше потом — тоже за деньги!».
Ну, а «потом» — мало ли что может случиться…