Власти показали, за счет чего сделают рывок в развитии автопрома

В России будут производить больше автомашин, работающих на альтернативном топливе.
Власти России нашли способ стимулировать развитие автопрома. На стратсессии «Развитие автомобильной промышленности» 17 июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в стране увеличился выпуск отечественных машин и появилось больше производственных площадок, где собирают, в том числе электромобили. Эксперты URA.RU объяснили, что появляется все больше возможностей для выпуска транспорта, работающего на альтернативных видах топлива.
На стратегической сессии «Развитие автомобильной промышленности» премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил меры правительства, которые повлияли на развитие автопрома в стране. Он также сообщил о результатах господдержки отечественных производителей, заменивших иностранные компании.
Российские автопроизводители повышают уровень роботизации и автоматизации процессовФото: Кондрат Александров © URA.RU.
«Среди них — льготные займы Фонда развития промышленности, средства, предусмотренные в рамках федерального проекта “Производство инновационного транспорта”. Их предоставляют тем предприятиям, которые наращивают уровень локализации, роботизируют и автоматизируют производственные процессы. Используют отечественные комплектующие и технологические разработки, создают рабочие места, повышают конкурентоспособность продукции, что крайне важно для снижения зависимости от западных компаний, прекративших из-за санкций поставки компонентов российским автозаводам».
С целью наладить выпуск отечественных машин государство в прошлом году направило свыше 350 млрд рублей. Деньги пошли в первую очередь на субсидирование производств, включая те, которые были брошены иностранцами, рассказал Мишустин. «В результате мы уже запустили десять современных площадок — в Тольятти, Ижевске, Москве, Санкт-Петербурге, Тульской, Калужской областях и ряде других регионов. В том числе там собираются и электромобили», — добавил председатель правительства.
Выпуск автомобилей в России в 2024 году увеличился на треть, уточнил премьер-министр Михаил МишустинФото: Илья Московец © URA.RU.
Благодаря господдержке выпуск автомобилей в 2024 году увеличился почти на треть по сравнению с предыдущим периодом и составил около 830 тысяч штук, привел цифры Мишустин. Ассортимент расширили дополнительные поставки из дружественных стран. «Это положительно сказалось на динамике продаж автомобилей. Напомню, в 2024 году они превысили 1,8 млн штук, что на 40% больше, чем за предыдущий период», — добавил премьер.
Для укрепления технологического суверенитета важно продолжать расширять промышленные мощности, «увеличивать выпуск отечественного автотранспорта, в том числе работающего на альтернативных видах топлива — электричестве, сжатом и сжиженном газе», — подчеркнул Мишустин.
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Говоря о развитии автотранспорта с альтернативными видами топлива, премьер дал понять, что для развития отечественного автопрома это стратегически важный вопрос, обратил внимание URA.RU доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) Лев Зиманов. "Решая сиюминутные задачи, надо понимать, что нас ждет в будущем. Нам важно оставаться в числе передовых держав.
Если мы обратимся к советскому прошлому, его самым тяжелым временам, то вспомним, что наше государство никогда не забывало о стратегических отраслях, которые дают шанс совершить технологический рывок, чтобы выйти в лидеры по тому или иному направлению", — отметил Лев Зиманов.
Автопром создает огромное количество смежных рабочих мест, сказал Михаил МишустинФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Возможностей для развития автотранспорта с альтернативными видами топлива становится все больше, полагает доцент МАДИ. Особенно это касается развития транспорта, работающего на неэлектрических источниках энергии. «Например, у нас уже есть программа, которая предполагает субсидирование владельцев авто, решивших перейти с обычного топлива на природный газ, то есть метан», — говорит Зиманов.
Санкции против РФ только расширили возможности страны для развития автопромаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Большие запасы природного газа, накопившиеся в России после ее ухода из европейского рынка, стимулируют использование этого вида топлива, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. «Геополитическая обстановка, конечно, внесла свои коррективы, и в этом случае, кажется, пошла нам на пользу. Из-за санкций на поставку газа за рубеж, мы сможем активнее продавать его внутри страны и наконец-то загрузить большую сеть газовых заправок в стране. Известная энергетическая компания, потратившая на нее немало средств, смогла пока загрузить их не больше, чем на 30%», — сказал эксперт.
Набирает популярность другая альтернатива бензину — электроэнергия. Но тут необходимо решить вопрос увеличения электрогенерации, уверен Алексей Подщеколдин. Именно поэтому сегодня электрический автотранспорт используется только для узкого круга задач.