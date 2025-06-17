Власти показали, за счет чего сделают рывок в развитии автопрома

Большие запасы природного газа, накопившиеся в России после ее ухода из европейского рынка, стимулируют использование этого вида топлива, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. «Геополитическая обстановка, конечно, внесла свои коррективы, и в этом случае, кажется, пошла нам на пользу. Из-за санкций на поставку газа за рубеж, мы сможем активнее продавать его внутри страны и наконец-то загрузить большую сеть газовых заправок в стране. Известная энергетическая компания, потратившая на нее немало средств, смогла пока загрузить их не больше, чем на 30%», — сказал эксперт.