Силуанов: Россия сохраняет устойчивую динамику экономического развития

Силуанов подчеркнул, что за последние два года экономический рост в странах Европы не превысил 1%, в то время как в России этот показатель составил более 4%. В настоящее время, на фоне мер по сдерживанию инфляции, наблюдается прогнозируемое замедление экономики, однако приоритетные задачи государства остаются в фокусе внимания правительства, отметил он.