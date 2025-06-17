В отличие от западных государств, Российская Федерация, несмотря на охлаждение экономики, продолжает выполнять все свои обязательства перед населением. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».
Силуанов подчеркнул, что за последние два года экономический рост в странах Европы не превысил 1%, в то время как в России этот показатель составил более 4%. В настоящее время, на фоне мер по сдерживанию инфляции, наблюдается прогнозируемое замедление экономики, однако приоритетные задачи государства остаются в фокусе внимания правительства, отметил он.
«Несмотря на охлаждение экономики, мы в первую очередь заботимся над тем, чтобы все сами решения, которые принимались государством, выполнялись в полном объем. Поэтому мы сохраняем рабочие места, мы сохраняем устойчивую динамику экономического развития. В отличие от тех проблем, которые мы видим, сталкиваются в первую очередь западные страны», — заявил глава Минфина.
Силуанов также отметил, что недальновидная политика ряда европейских стран привела к рецессии и снижению уровня жизни их граждан.
Ранее министр финансов сообщал о планах индексации социальных выплат на 7,6% в 2025 году.