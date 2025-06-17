Цена нефти выросла почти на 5% на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля

Нефтяные котировки растут на фоне новой волны эскалации ирано-израильского конфликта. Рост котировок также может быть связан с опасениями по поводу возможного удара США по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, в случае, если Вашингтон вступит в конфликт.