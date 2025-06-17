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Цена нефти выросла почти на 5% на фоне эскалации конфликта Ирана и Израиля

В пиковый момент фьючерсы Brent достигали $76,62 за баррель.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла почти на 5%, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации площадки, цена Brent в 21.26 по мск увеличилась на 4,62% и достигла $76,62 за баррель.

Нефтяные котировки растут на фоне новой волны эскалации ирано-израильского конфликта. Рост котировок также может быть связан с опасениями по поводу возможного удара США по объектам, связанным с ядерной программой Ирана, в случае, если Вашингтон вступит в конфликт.

Ранее Fox News, ссылаясь на источник в Белом доме, сообщил, что США осуществляют переброску дополнительной военной авиации на Ближний Восток и продлевает сроки размещения находящихся в регионе истребителей.

Издание Axios сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность удара по иранским ядерным объектам, в том числе по центру обогащения урана в Фордо.