Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 18 июня

Национальный банк скорректировал курсы валют на 18 июня 2025 года, среду. В итоге курс доллара снизился, как и курс евро, а вот курс российского рубля подрос в середине рабочей недели.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 18 июня, Национальным банком определены следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9709 белорусского рубля, 1 евро — 3,4336 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7822 белорусского рубля.
В сравнении с валютными курсами, установленными на вторник, 17 июня, курс доллара и курс евр стали ниже, а курс российского рубля стал немного выше. Ощутимее при этом в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0074 белрубля, курс евро снизился на 0,0165 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0003 белрубля.
Кроме того, Нацбанк назвал непопулярные кольца и браслеты в Беларуси.
Тем временем Белстат сказал, что реальные доходы белорусов выросли на 10,8%.