Крупнейшие китайские дилеры перестали завозить авто в Россию

Россия в апреле 2025 года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого на шестое место. Отмечается, что главным закупщиком китайских машин является Бразилия. На втором месте находится Бельгия, она импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика (третье место) — на 561 миллион долларов.