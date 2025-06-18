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Крупнейшие китайские дилеры перестали завозить авто в Россию

Дилеры из Китая стали меньше ввозить автомобилей в РФ, поскольку они наладили выпуск машин в России. Об этом рассказал руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Китайские авто собирают в РФ.

Дилеры из Китая стали меньше ввозить автомобилей в РФ, поскольку они наладили выпуск машин в России. Об этом рассказал руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В 2025 году из более 240 тысяч новых авто китайских марок, проданных в России, около 74 тысяч были выпущены в нашей стране. Доля китайских машин местной сборки достигла 30%», — передает газета «Известия» слова Целикова.

Россия в апреле 2025 года утратила статус крупнейшего покупателя китайских легковых автомобилей, опустившись с первого на шестое место. Отмечается, что главным закупщиком китайских машин является Бразилия. На втором месте находится Бельгия, она импортировала легковых машин на 564 миллиона, а Мексика (третье место) — на 561 миллион долларов.