Беглов назвал сроки строительства КАД-2

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Строительство второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД-2) может начаться в период с 2027 по 2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
«Что касается сроков, то проект разрабатывает “Автодор”. Сейчас идет этап подготовки технического задания на проектирование. Предварительно, само строительство может начаться в период с 2027 по 2030 год», — сказал он.
Беглов напомнил, что КАД-2 — трасса федерального значения и проходить будет по территории Ленобласти, но для Петербурга ее значение сложно переоценить.
«Выбранный маршрут оптимален для города, потому что будет напрямую связан с нашей Широтной магистралью и трассой М-11. Новая дорога заберет значительную часть транзитного транспорта из Карелии и Мурманской области. На дорогах Петербурга станет свободнее. Помимо этого, новая магистраль даст импульс развитию территорий внутри нашей агломерации, появлению новых индустриальных парков и логистических центров. Фактически, КАД-2 еще крепче свяжет Петербург и Ленинградскую область в единое экономическое и логистическое пространство», — рассказал губернатор.
Проектом КАД-2 активно занялись в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго «кольца». Сообщалось, что протяженность КАД-2 составит 348 километров, в том числе 112 километров — новое строительство в два этапа. При этом приоритетный участок, который предполагается построить в первую очередь, проходит от трассы М-11 «Нева» до примыкания к региональной дороге в районе Кузьмолово.
Петербургский международный экономический форум пройдет