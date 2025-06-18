Беглов назвал сроки строительства КАД-2

Проектом КАД-2 активно занялись в 2021 году после поручения президента рассмотреть возможность строительства в Санкт-Петербурге второго «кольца». Сообщалось, что протяженность КАД-2 составит 348 километров, в том числе 112 километров — новое строительство в два этапа. При этом приоритетный участок, который предполагается построить в первую очередь, проходит от трассы М-11 «Нева» до примыкания к региональной дороге в районе Кузьмолово.