В ВТБ заявили о переломе, к которому пришла ставка ЦБ

Ранее регулятор принял решение о снижении ставки.
В динамике изменения ключевой ставки наступил переломный момент. Так считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«По меньшей мере до следующего заседания будем осторожны в прогнозах, потому что необходимо дождаться обновления и среднесрочного прогноза ЦБ по инфляции, и по диапазону прогнозной ключевой ставки. “Кривая функции” ключевой ставки явно находится в зоне перелома», — отметил Дмитрий Пьянов в беседе с РБК.
В июне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина дала неопределенный сигнал рынку, что будет с денежно-кредитной политикой дальше. Пьянов предсказывал стагнацию после выход на рекордный уровень в 21%, но прогадал. Зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что бюджет страны может сэкономить порядка 260 млрд рублей благодаря снижению ключевой ставки на один процентный пункт, отмечает RT.