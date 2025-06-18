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В ВТБ заявили о переломе, к которому пришла ставка ЦБ

В динамике изменения ключевой ставки наступил переломный момент. Так считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Ранее регулятор принял решение о снижении ставки.

В динамике изменения ключевой ставки наступил переломный момент. Так считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«По меньшей мере до следующего заседания будем осторожны в прогнозах, потому что необходимо дождаться обновления и среднесрочного прогноза ЦБ по инфляции, и по диапазону прогнозной ключевой ставки. “Кривая функции” ключевой ставки явно находится в зоне перелома», — отметил Дмитрий Пьянов в беседе с РБК.

В июне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина дала неопределенный сигнал рынку, что будет с денежно-кредитной политикой дальше. Пьянов предсказывал стагнацию после выход на рекордный уровень в 21%, но прогадал. Зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что бюджет страны может сэкономить порядка 260 млрд рублей благодаря снижению ключевой ставки на один процентный пункт, отмечает RT.