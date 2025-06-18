В ВТБ заявили о переломе, к которому пришла ставка ЦБ

В июне глава Центробанка России Эльвира Набиуллина дала неопределенный сигнал рынку, что будет с денежно-кредитной политикой дальше. Пьянов предсказывал стагнацию после выход на рекордный уровень в 21%, но прогадал. Зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что бюджет страны может сэкономить порядка 260 млрд рублей благодаря снижению ключевой ставки на один процентный пункт, отмечает RT.