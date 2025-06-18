Каллас: ЕС к 2027 году навсегда «перекроет кран» с газом из РФ

Это заявление было сделано в ответ на предложение Еврокомиссии запретить закупки газа из России для всех стран Евросоюза. При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен уточнил, что запрет на краткосрочные контракты вступит в силу в 2026 году, а поставки по долгосрочным соглашениям прекратятся до конца 2027 года.