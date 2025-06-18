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Каллас: ЕС к 2027 году навсегда «перекроет кран» с газом из РФ

По ее словам, Европа уже значительно уменьшила свою зависимость от российского топлива.

Источник: Аргументы и факты

К концу 2027 года Брюссель планирует полностью прекратить импорт российского газа в Европу, заявила глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас.

По её словам, Европа уже значительно уменьшила свою зависимость от российского топлива, и теперь намерена полностью закрыть этот канал поставок.

Это заявление было сделано в ответ на предложение Еврокомиссии запретить закупки газа из России для всех стран Евросоюза. При этом еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен уточнил, что запрет на краткосрочные контракты вступит в силу в 2026 году, а поставки по долгосрочным соглашениям прекратятся до конца 2027 года.