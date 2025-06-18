Япония за месяц резко нарастила импорт российского газа

Япония продолжает наращивать поставки российских энергоносителей. Так, за май этого года импорт сжиженного природного газа из РФ были увеличены почти на 37% по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.
Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовало Министерство финансов Японии. В целом доля российского СПГ в общем объеме закупаемого энергоресурса составил около 11%.
В Японии основной объем российского импорта составляют именно энергоносители. На них приходится около 66% от всех поставок из РФ.
Зафиксирован рост импорта и российского угля. Увеличение составило порядка 5%. При этом Япония придерживается санкционных ограничений и продолжает не покупать нефть из РФ.
Ранее «МК» писал, что, несмотря на напряженные политические отношения России и Японии, последняя резко нарастила закупку зерновых у РФ.