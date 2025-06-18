Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Япония за месяц резко нарастила импорт российского газа

Япония продолжает наращивать поставки российских энергоносителей.

Япония продолжает наращивать поставки российских энергоносителей. Так, за май этого года импорт сжиженного природного газа из РФ были увеличены почти на 37% по сравнению с прошлым годом, передает ТАСС.

Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовало Министерство финансов Японии. В целом доля российского СПГ в общем объеме закупаемого энергоресурса составил около 11%.

В Японии основной объем российского импорта составляют именно энергоносители. На них приходится около 66% от всех поставок из РФ.

Зафиксирован рост импорта и российского угля. Увеличение составило порядка 5%. При этом Япония придерживается санкционных ограничений и продолжает не покупать нефть из РФ.

Ранее «МК» писал, что, несмотря на напряженные политические отношения России и Японии, последняя резко нарастила закупку зерновых у РФ.