В работе онлайн-сервиса Steam произошёл сбой

Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-сервиса Steam, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.
По его данным, с проблемами при использовании платформы за сутки столкнулись более 2,5 тыс. человек. Две трети жалоб касались общего сбоя в Steam.
Пользователи также указывали на проблемы в работе сайта, мобильного приложения и личного кабинета платформы. Соответствующие обращения поступали от клиентов сервиса, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области.
Напомним, в январе был зафиксирован глобальный сбой в работе Steam. Жалобы поступали от пользователей из США, ФРГ, Британии и России.