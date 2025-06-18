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В работе онлайн-сервиса Steam произошёл сбой

Пользователи Steam в РФ указывали, в частности, на проблемы в работе сайта и мобильного приложения.

Источник: Аргументы и факты

Российские пользователи сообщают о сбое в работе онлайн-сервиса Steam, следует из данных сайта Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.

По его данным, с проблемами при использовании платформы за сутки столкнулись более 2,5 тыс. человек. Две трети жалоб касались общего сбоя в Steam.

Пользователи также указывали на проблемы в работе сайта, мобильного приложения и личного кабинета платформы. Соответствующие обращения поступали от клиентов сервиса, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области.

Напомним, в январе был зафиксирован глобальный сбой в работе Steam. Жалобы поступали от пользователей из США, ФРГ, Британии и России.