Блогеры-иноагенты кратно обогатились, несмотря на новые законы в России

Блогеры-иноагенты продолжают зарабатывать вопреки ограничениям.
Доходы российских блогеров, признанных иностранными агентами, увеличились в три раза в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 117,4 млн рублей. Основными источниками заработка для них стали платформы YouTube и Telegram, несмотря на действующий запрет на рекламу. Об этом сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).
«Среди лидеров по доходам оказался Юрий Дудь (внесен в реестр иностранных агентов) — его заработок за первый квартал составил 58 млн рублей против 25 млн годом ранее. Максим Кац (внесен в реестр иностранных агентов) увеличил доход с 3 млн до 21 млн рублей, а Екатерина Шульман (внесена в реестр иностранных агентов), ранее покинувшая российский рынок, получила 17 млн рублей», — сообщили «Известия».
По сведениям издания, многие блогеры-иноагенты пользуются обходными схемами: делают рекламу через посредников или используют нативную, которая не считается запрещенной. Кроме того, они переориентировались на сотрудничество с зарубежными компаниями и начали рекламировать иностранную недвижимость, криптобиржи, медицинские услуги и обучение за границей.
Как сообщало URA.RU ранее, с 1 апреля, блогеры, операторы и агенты, занимающиеся распространением рекламы, обязаны вносить в федеральный бюджет 3% своего квартального дохода, заработанного на интернет-маркетинге товаров, работ и услуг на территории России. Задача контроля за точностью и своевременностью совершения данных платежей возложена на Роскомнадзор.