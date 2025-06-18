Блогеры-иноагенты кратно обогатились, несмотря на новые законы в России

Доходы российских блогеров, признанных иностранными агентами, увеличились в три раза в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 117,4 млн рублей. Основными источниками заработка для них стали платформы YouTube и Telegram, несмотря на действующий запрет на рекламу. Об этом сообщили в Ассоциации блогеров и агентств (АБА).