Предельный индекс роста тарифов ЖКХ увеличат в Иркутске с 1 июля

«Конечно, горожан сейчас больше всего волнует, насколько вырастет оплата за услуги ЖКХ, — говорит руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин. — Платёж индивидуален, поскольку зависит от количества квадратных метров и числа проживающих в квартире. Плата за однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра с одним проживающим вырастет на 71,39 рубля, а за “трёшку” площадью 54 квадратных метра с тремя проживающими — на 130,63 рубля».