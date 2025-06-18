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Предельный индекс роста тарифов ЖКХ увеличат в Иркутске с 1 июля

Так, начиная с 1 июля предельный индекс будет увеличен с 12,7 процента до 14,4 процента.

Источник: Аргументы и факты

На заседании думы Иркутска рассмотрели инициативу региональной службы по тарифам о согласовании проекта указа о внесении изменения в предельные индексы изменения размера платы за ЖКХ на 2025 год. Так, начиная с 1 июля, предельный индекс будет увеличен с 12,7 процента до 14,4 процента.

«Конечно, горожан сейчас больше всего волнует, насколько вырастет оплата за услуги ЖКХ, — говорит руководитель службы по тарифам Иркутской области Александр Халиулин. — Платёж индивидуален, поскольку зависит от количества квадратных метров и числа проживающих в квартире. Плата за однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра с одним проживающим вырастет на 71,39 рубля, а за “трёшку” площадью 54 квадратных метра с тремя проживающими — на 130,63 рубля».

Средства пойдут на перекладку сетей для поддержания нормального состояния существующих труб. Их срок эксплуатации в городе составляет 38 лет, в то время как нормативный срок службы — 20−25 лет.