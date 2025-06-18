Заработки российских блогеров-иноагентов выросли втрое

Доходы российских блогеров, признанных иностранными агентами, в первом квартале 2025 года увеличились втрое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 117,4 млн рублей.
«Контента у блогеров-иноагентов стало больше, цена на размещение рекламы при этом не сильно возросла, а то и уменьшилась», — прокомментировали в Ассоциации блогеров и агентств. Ключевыми источниками доходов по-прежнему выступают YouTube и Telegram, где значительно возросло количество интеграционных проектов.
В настоящее время подобные инфлюенсеры прибегают к обходным схемам: размещают рекламу через посредников либо используют нативные форматы, которые не считаются запрещенными, пояснили в ассоциации. Иноагенты начали партнерство с зарубежными фирмами — продвигая недвижимость, криптовалютные биржи, медицинские услуги и образовательные программы за рубежом. Об этом информируют «Известия».
Гражданам и организациям России запрещено размещать рекламу на информационных ресурсах, принадлежащих лицам и структурам, признанным иностранными агентами. Неоднократное нарушение данного запрета влечет уголовную ответственность.
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