Заработки российских блогеров-иноагентов выросли втрое

«Контента у блогеров-иноагентов стало больше, цена на размещение рекламы при этом не сильно возросла, а то и уменьшилась», — прокомментировали в Ассоциации блогеров и агентств. Ключевыми источниками доходов по-прежнему выступают YouTube и Telegram, где значительно возросло количество интеграционных проектов.