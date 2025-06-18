РФ может обеспечить мир редкоземами благодаря двум месторождениям

Руководитель Роснедр уточнил, что Ловозерское месторождение, несмотря на относительно низкое содержание металлов в руде, обладает наибольшим потенциалом: там функционирует горно-обогатительный комбинат и имеются излишки электроэнергии. Томторское месторождение разделено на несколько участков, включая зоны с исключительно богатыми рудами. Объект подготовлен к разработке, однако добыча пока не начата.