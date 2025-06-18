РФ может обеспечить мир редкоземами благодаря двум месторождениям

Два российских месторождения способны покрыть глобальные потребности в редкоземельных элементах. Об этом сообщил глава Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов.
Он акцентировал внимание, что из 28,5 млн тонн российских запасов редкоземельных металлов 11 млн тонн сконцентрированы на двух объектах — Ловозерском в Мурманской области и Томторском в Якутии, передает РИА «Новости».
По словам Казанова, данные месторождения могут обеспечить редкоземельными металлами не только РФ, но и планетарные масштабы. Дополнительно существуют участки нераспределённого фонда и источники техногенного сырья, не включённые в упомянутые 28,5 млн тонн подтверждённых российских резервов.
Руководитель Роснедр уточнил, что Ловозерское месторождение, несмотря на относительно низкое содержание металлов в руде, обладает наибольшим потенциалом: там функционирует горно-обогатительный комбинат и имеются излишки электроэнергии. Томторское месторождение разделено на несколько участков, включая зоны с исключительно богатыми рудами. Объект подготовлен к разработке, однако добыча пока не начата.
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