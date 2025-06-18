Мэрия требует от предпринимателя снести заправку на улице Героев Хасана

Как следует из информации с сайта суда, структура администрации города требует обязать ИП освободить земельный участок на улице Героев Хасана от расположенной на нем автоматической заправочной станции. В случае удовлетворения требований мэрия просит взыскать с ответчика судебную неустойку по 2 тыс. руб. за каждый день неисполнения судебного акта. Администрация полагает, что участок используется не по назначению. Заявление на данный момент оставлено без движения, поскольку департамент не предоставил доказательств направления копии иска ответчику.