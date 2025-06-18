Один из крупнейших аэропортов России вернули государству: история достижений и трагедий Домодедово

В 2000-х годах Домодедово стал первым российским аэропортом, внедрившим современные системы управления пассажиропотоком и автоматизированные технологии обработки багажа, что позволило ему обслуживать до 30 млн пассажиров ежегодно в пиковые годы (например, 28,3 млн в 2013 году). В 2003 году аэропорт получил награду World Airport Awards как лучший аэропорт Восточной Европы по версии Skytrax, что подчеркивало его лидерство в регионе. В 2010 году Домодедово первым в России сертифицировал терминал для обслуживания Airbus A380, что укрепило его позиции как хаба для международных перевозок. Аэропорт разработал уникальную систему параллельных взлетно-посадочных полос, позволяющую одновременно принимать и отправлять рейсы, что повысило пропускную способность и сократило задержки. В 2014 году Домодедово был признан лучшим аэропортом России по версии Business Traveller Awards благодаря высокому уровню сервиса и удобству для пассажиров.