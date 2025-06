Один из крупнейших аэропортов России вернули государству: история достижений и трагедий Домодедово

В 1998 году ГУП передало не подлежащее приватизации имущество в аренду ЗАО «Международный аэропорт Домодедово» (входит в «Ист Лайн») на 75 лет. Генеральным агентом стало ЗАО «Ист Лайн Хэндлинг», принадлежавшее компании FML Ltd (остров Мэн). В начале 2000-х активы аэропорта переоформили на кипрскую компанию Hacienda Investments Ltd. В 2005 году Росимущество подало иск о возврате аэровокзального комплекса в госсобственность, обвиняя в незаконной приватизации. В 2008 году Арбитражный суд Московской области поддержал иск, но Высший арбитражный суд РФ оставил комплекс в собственности Hacienda Investments Ltd. В 2016 году Каменщик выкупил активы через иностранных физлиц и офшоры, что, по версии Генпрокуратуры, также происходило без согласования с властями.