В Казахстане отложили снижение годовой предельной ставки по ипотеке до ноября 2025 года

АСТАНА, 18 июн — Sputnik. Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработали совместное постановление касательно годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотеке.
В документе сказано, что ГЭСВ не будет снижаться до ноября 2025-го.
«Приостановить до 1 ноября 2025 года действие пункта 1 совместного постановления Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 16 августа 2024 года № 62 и Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 августа 2024 года № 45 “Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения”, — сообщает агентство.
На период приостановления будут действовать следующие размеры ставок:
«По банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, — 46% по беззалоговым банковским займам; 35% по банковским займам, обеспеченным залогом; 25% по ипотечным жилищным займам. По микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, — 46%», — говорится в документе.
А также по микрокредитам, предоставляемым микрофинансовыми организациями, на срок до 45-ти календарных дней, в размере, не превышающем 45-кратного размера МРП, это менее 0,3% в день, но не более 179%.
Все подробности и документ по ссылке.
На этой неделе вступило силу ограничение максимальной ставки по ипотеке в 20%, ранее было 25%.