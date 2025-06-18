Ввод жилья в Новосибирской области упал на треть за год

В Новосибирской области с января по май было введено более 1 млн 70 тысяч квадратных метров жилых помещений, из которых 661,5 тысячи «квадратов» приходится на индивидуальное жилищное строительство и 408,9 тысячи — на многоквартирные дома. За год показатель ввода многоквартирных домов в регионе снизился на 36 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.