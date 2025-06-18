Ввод жилья в Новосибирской области упал на треть за год

В Новосибирской области с января по май было введено более 1 млн 70 тысяч квадратных метров жилых помещений, из которых 661,5 тысячи «квадратов» приходится на индивидуальное жилищное строительство и 408,9 тысячи — на многоквартирные дома. За год показатель ввода многоквартирных домов в регионе снизился на 36 процентов. Об этом со ссылкой на данные Росстата рассказал независимый аналитик Сергей Николаев.
— Если от графика прошлого года Новосибирская область отстает на 36 процентов, то от показателей 2023 года — на 60 процентов, или в 2,5 раза, — указал специалист.
По его мнению, Новосибирская область может потерять лидерство по вводу жилья среди регионов Сибири. Он отмечает, что сейчас отрыв с Иркутской областью сокращается.
— Если по итогам первого квартала 2025 года отрыв Новосибирской области составлял 19,5 процента, по итогам четырех месяцев — 12,4 процента, то сейчас он всего 6,8 процента, — добавил аналитик.