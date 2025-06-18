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Глава поселения в Хабаровском крае передал дальневосточные гектары родственникам

Суд признал договоры недействительными.

Источник: Комсомольская правда

Солнечный районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными договоров безвозмездного пользования земельными участками, незаконно переданным родственникам бывшего главы поселка Солнечный. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В сентябре 2023 года экс-глава поселения оформил договоры на 20 тысяч квадратных метров земли стоимостью свыше 2,5 миллиона рублей в пользу родственников. Один из участков расположен у популярного озера «Хрустальное». Чиновник скрыл конфликт интересов и не предпринял мер по его урегулированию.

Прокуратура потребовала признать сделки недействительными и вернуть земли в муниципальную собственность.

Суд полностью поддержал позицию надзорного ведомства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Ранее прокуратура Краснофлотского района Хабаровска добилась погашения многомиллионной задолженности городской клинической больницы имени профессора Войно-Ясенецкого перед поставщиками медикаментов.