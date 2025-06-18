Российским пенсионерам объяснили, как правильно нужно вести бюджет

Структурирование бюджета поможет гражданам преклонного возраста осознать ежемесячные траты по статьям и выявить нерациональные расходы. Рекомендации по ведению бюджета для пенсионеров предоставила Мария Ермилова, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Эксперт посоветовала за 7−10 дней до окончания месяца начинать формировать финансовый план на предстоящий период. В нём следует отразить все источники дохода. Если неработающие пожилые люди располагают лишь пенсией, то трудоустроенные имеют дополнительный заработок или предпринимательский доход, передает агентство «Прайм».
После фиксации поступлений необходимо зафиксировать плановые обязательные расходы. К ним относятся, например, коммунальные платежи и продукты питания. При наличии автомобиля можно включить затраты на топливо.
«Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует все свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку», — пояснила Ермилова.
По словам специалиста, финансовое планирование также помогает готовиться к крупным тратам или ставить масштабные цели. Например, накопить на отдых. Для этого целесообразно ежемесячно откладывать 10−20% дохода, фиксируя сумму в плане, а оставшиеся средства распределять между текущими нуждами.
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