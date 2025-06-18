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В Коктебеле набережная кардинально преобразится

В Коктебеле продолжается реконструкция набережной. Работы ведутся в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», сообщает Минстрой РФ.

На текущий момент на завершающей стадии демонтаж старых сооружений набережной, установлено 110 лестничных маршей, продолжается устройство водопропускных сооружений. На объекте ведется монтаж глубоководного выпуска и ливневой канализации. Также рабочие начали отсыпку пляжа гравием и приступили к установке железобетонных массивов бун.