На текущий момент на завершающей стадии демонтаж старых сооружений набережной, установлено 110 лестничных маршей, продолжается устройство водопропускных сооружений. На объекте ведется монтаж глубоководного выпуска и ливневой канализации. Также рабочие начали отсыпку пляжа гравием и приступили к установке железобетонных массивов бун.
В Коктебеле набережная кардинально преобразится
В Коктебеле продолжается реконструкция набережной. Работы ведутся в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», сообщает Минстрой РФ.