В Коктебеле набережная кардинально преобразится

На текущий момент на завершающей стадии демонтаж старых сооружений набережной, установлено 110 лестничных маршей, продолжается устройство водопропускных сооружений. На объекте ведется монтаж глубоководного выпуска и ливневой канализации. Также рабочие начали отсыпку пляжа гравием и приступили к установке железобетонных массивов бун.