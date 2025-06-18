В Хабаровске создают крупный авиаузел для Дальнего Востока

Этот объект займет ключевое место в развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, открывая дополнительные перспективы для экономики и туризма региона.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в интервью телеканалу «Россия 24» напомнил о посещении площадки аэропорта председателем правительства России Михаилом Мишустиным в 2023 году. Глава региона подчеркнул, что реализация проекта идет строго в соответствии с поставленными задачами.
«Хабаровск — это международный хаб для всего Дальнего Востока. И, конечно, те задачи, которые перед нами поставил премьер-министр, мы реализуем сегодня, открывая в июне международный терминал нашего Хабаровского аэропорта», — отметил губернатор.
Новый терминал обладает значительно большими масштабами и возможностями. Так, его площадь почти в четыре раза превышает площадь существующего терминала, и пропускная способность объекта увеличена вдвое. Количество кабин пограничного контроля выросло с 6 до 30, что позволит обслуживать свыше миллиона пассажиров без образования очередей.
Основными направлениями полетов станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай (Пекин, Харбин, Санья), Таиланд (Пхукет, Бангкок), Вьетнам, а также Ташкент.
Параллельно развивается внутреннее авиасообщение. В крае базируется авиакомпания «Аврора», выполняющая регулярные рейсы в труднодоступные населенные пункты региона.
«Хабаровский край — один из самых крупных регионов в нашей стране, и, конечно, большое количество удаленных территорий, таёжных городков, которые надо сшивать авиацией. Поэтому мы поддерживаем нашу межрегиональную компанию “Аврора”, наращиваем количество малой авиации и рейсов», — подчеркнул Демешин.
За последний год достигнуты значительные результаты во внутреннем сообщении. Например, количество рейсов увеличилось на 413, достигнув отметки более 2100 в год. Это обеспечивает бесперебойную доставку пассажиров и грузов в отдаленные районы, включая Охотск и Николаевск-на-Амуре, где воздушный транспорт остается единственным средством сообщения.