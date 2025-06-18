Роснедра сообщили, что Якутия может обеспечить весь мир редкоземельными металлами

«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то, что страну, но и мир полностью. Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 миллионах подтвержденных запасов в России», — сказал он. Цитату приводит РИА Новости.