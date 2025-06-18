Роснедра сообщили, что Якутия может обеспечить весь мир редкоземельными металлами

Якутия может обеспечить весь мир РЗМ.
Российские месторождения Ловозерское и Томторское могут обеспечить поставки редкоземельных металлов (РЗМ) не только для внутренних нужд страны, но и для всего мира. Об этом сообщил глава Роснедр Олег Казанов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то, что страну, но и мир полностью. Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 миллионах подтвержденных запасов в России», — сказал он. Цитату приводит РИА Новости.
По словам Казанова, значительная часть запасов приходится на Ловозерское (семь миллионов тонн) в Мурманской области и Томторское в Якутии (четыре миллиона тонн). Он также отметил, что Ловозерское месторождение, несмотря на низкое качество руды, обладает огромным потенциалом благодаря наличию действующего Ловозерского горно-обогатительного комбината и избытка электроэнергии, что способствует его эксплуатации.
Ранее крупнейшее в России Томторское месторождение редкоземельных металлов в Якутии перешло под контроль ПАО «Роснефть» через приобретение компании «Восток Инжиниринг». Это месторождение было открыто в 1970-х годах и считается одним из крупнейших в мире.