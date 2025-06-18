Российским водителям посоветовали обращать внимание на звуки двигателя

По его мнению, любые непривычные звуки — от постукивания до скрежета — уже служат основанием для диагностики. Если в подкапотном пространстве раздается металлический лязг, эксплуатацию транспортного средства следует немедленно прекратить. Этот звук способен сигнализировать о критических внутренних повреждениях, отметил специалист.