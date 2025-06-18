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Российским водителям посоветовали обращать внимание на звуки двигателя

Подозрительные звуки, нестабильная тяга и необычные запахи могут указывать на начальные признаки неполадок в двигателе транспортного средства.

Подозрительные звуки, нестабильная тяга и необычные запахи могут указывать на начальные признаки неполадок в двигателе транспортного средства. Об этом заявил автоэксперт Максим Ракитин.

По его мнению, любые непривычные звуки — от постукивания до скрежета — уже служат основанием для диагностики. Если в подкапотном пространстве раздается металлический лязг, эксплуатацию транспортного средства следует немедленно прекратить. Этот звук способен сигнализировать о критических внутренних повреждениях, отметил специалист.

Среди прочих симптомов Ракитин выделил снижение динамики, прерывистую работу двигателя и плавающие обороты на холостом ходу. Эти проявления также могут свидетельствовать о неисправностях, требующих срочного вмешательства, передает «Лента.ру».

Кроме того, эксперт обратил внимание на посторонние запахи, исходящие из моторного отсека. Аромат горелого масла или топлива, по его словам, должен насторожить водителя и стать поводом для безотлагательного визита в сервис.

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