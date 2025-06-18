Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам

Астана. 18 июня. КазТАГ — Казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

Источник: КазТАГ

«Транзитный контейнерный поезд с высококачественной пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган. Это первый из восьми составов с зерном, предназначенным для Вьетнама и отправленным Продкорпорацией по мультимодальному маршруту», — говорится в сообщении в среду.

Сообщается, что железнодорожный состав сформирован из 62 контейнеров общим весом 1,7 тыс. тонн. Отмечается, что после перегрузки на морские суда пшеница будет доставлена во вьетнамский порт Хайфон.

По данным, первая партия зерна была сформирована на хлебоприемных предприятиях Акмолинской области. Указывается, что всего в рамках поставок во Вьетнам планируется экспортировать порядка 15 тыс. тонн продовольственной пшеницы.