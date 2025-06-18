Казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам

«Транзитный контейнерный поезд с высококачественной пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган. Это первый из восьми составов с зерном, предназначенным для Вьетнама и отправленным Продкорпорацией по мультимодальному маршруту», — говорится в сообщении в среду.
Сообщается, что железнодорожный состав сформирован из 62 контейнеров общим весом 1,7 тыс. тонн. Отмечается, что после перегрузки на морские суда пшеница будет доставлена во вьетнамский порт Хайфон.
По данным, первая партия зерна была сформирована на хлебоприемных предприятиях Акмолинской области. Указывается, что всего в рамках поставок во Вьетнам планируется экспортировать порядка 15 тыс. тонн продовольственной пшеницы.