Казахстанскую пшеницу экспортировали во Вьетнам

«Транзитный контейнерный поезд с высококачественной пшеницей прибыл в китайский порт Ляньюньган. Это первый из восьми составов с зерном, предназначенным для Вьетнама и отправленным Продкорпорацией по мультимодальному маршруту», — говорится в сообщении в среду.