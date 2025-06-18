Улицу Галицкого в Калининграде планируют отремонтировать к Дню города в 2026 году

По её словам, власти готовятся объявить торги на капремонт улицы. «Понятно, что это будет переходящий объект. Галицкого постараемся сделать к Дню города — то есть к июлю 2026 года, потому что там не ремонтные работы, там капитальный ремонт. И нужно заходить и на проезжую часть, и на тротуары», — пояснила Дятлова.