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Улицу Галицкого в Калининграде планируют отремонтировать к Дню города в 2026 году

Власти собираются объявить торги.

Улицу Галицкого в Калининграде планируют отремонтировать ко Дню города в 2026 году. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.

По её словам, власти готовятся объявить торги на капремонт улицы. «Понятно, что это будет переходящий объект. Галицкого постараемся сделать к Дню города — то есть к июлю 2026 года, потому что там не ремонтные работы, там капитальный ремонт. И нужно заходить и на проезжую часть, и на тротуары», — пояснила Дятлова.

Ранее капитальный ремонт улицы Галицкого оценили в 180−200 миллионов рублей. Елена Дятлова просила губернатора Алексея Беспрозванных помочь с финансированием объекта.

В администрации сообщали, что протяжённость участка для ремонта составляет 770 метров. На Галицкого приведут в порядок проезжую часть, выложат тротуары из плитки, высадят новые деревья. При этом участок брусчатого покрытия на выезде на Московский проспект намерены сохранить.