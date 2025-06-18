Улицу Галицкого в Калининграде планируют отремонтировать к Дню города в 2026 году

Улицу Галицкого в Калининграде планируют отремонтировать ко Дню города в 2026 году. Об этом журналистам рассказала глава городской администрации Елена Дятлова.
По её словам, власти готовятся объявить торги на капремонт улицы. «Понятно, что это будет переходящий объект. Галицкого постараемся сделать к Дню города — то есть к июлю 2026 года, потому что там не ремонтные работы, там капитальный ремонт. И нужно заходить и на проезжую часть, и на тротуары», — пояснила Дятлова.
Ранее капитальный ремонт улицы Галицкого оценили в 180−200 миллионов рублей. Елена Дятлова просила губернатора Алексея Беспрозванных помочь с финансированием объекта.
В администрации сообщали, что протяжённость участка для ремонта составляет 770 метров. На Галицкого приведут в порядок проезжую часть, выложат тротуары из плитки, высадят новые деревья. При этом участок брусчатого покрытия на выезде на Московский проспект намерены сохранить.