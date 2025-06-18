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Асфальт начали укладывать на обходе Адлера

На обходе Адлера приступили к укладке асфальтобетона.

Источник: ГК «Автодор»

В Краснодарском крае продолжается строительство обхода Адлера. Он станет частью перспективной дороги от М-4 «Дон» до города Сочи. Обход соединит поселок Кудепста с селом Высокое.

«Сейчас на объекте приступили к укладке асфальтобетона», — сообщили в ГК «Автодор».

Дорожники реконструировали путепровод в 500 метров на шестом километре трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в районе улицы Ивановской. Искусственное сооружение увеличили до двух полос, ширина достигла 13,6 метров. Сейчас на эстакаде укладывают асфальт — в работе комплексная технология Суперпейв.

Напомним, общая протяженность обхода Адлера составит около десяти километров. Магистраль планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года.