Асфальт начали укладывать на обходе Адлера

В Краснодарском крае продолжается строительство обхода Адлера. Он станет частью перспективной дороги от М-4 «Дон» до города Сочи. Обход соединит поселок Кудепста с селом Высокое.
«Сейчас на объекте приступили к укладке асфальтобетона», — сообщили в ГК «Автодор».
Дорожники реконструировали путепровод в 500 метров на шестом километре трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в районе улицы Ивановской. Искусственное сооружение увеличили до двух полос, ширина достигла 13,6 метров. Сейчас на эстакаде укладывают асфальт — в работе комплексная технология Суперпейв.
Напомним, общая протяженность обхода Адлера составит около десяти километров. Магистраль планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года.