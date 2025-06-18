Асфальт начали укладывать на обходе Адлера

Дорожники реконструировали путепровод в 500 метров на шестом километре трассы А-149 Адлер — Красная Поляна в районе улицы Ивановской. Искусственное сооружение увеличили до двух полос, ширина достигла 13,6 метров. Сейчас на эстакаде укладывают асфальт — в работе комплексная технология Суперпейв.