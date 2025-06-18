Торговый оборот РФ с дружественными странами вырос в 1,5 раза

Товарооборот России с дружественными государствами Азии, Африки и Латинской Америки вырос на 50% за последние четыре года.
Такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин в ходе обсуждения развития транспортной инфраструктуры. Глава правительства отметил, что в условиях многочисленных ограничительных мер РФ реструктуризирует ключевые логистические цепочки.
«Мы расширяем коридор Север-Юг для повышения доступности перспективных рынков сбыта», — акцентировал внимание Мишустин.
Параллельно на Азово-Черноморском и Восточном направлениях создается сопутствующая инфраструктура, включая портовые мощности. Например, пропускной потенциал БАМа и Транссиба увеличен до 180 млн тонн, дополнил глава российского кабмина.
Согласно заявлению премьера, на системную поддержку национальных проектов «Эффективная логистика» и «Инфраструктура для жизни» правительством направлено свыше 9 трлн рублей.
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