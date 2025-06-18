Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торговый оборот РФ с дружественными странами вырос в 1,5 раза

Товарооборот России с дружественными государствами Азии, Африки и Латинской Америки вырос на 50% за последние четыре года.

Товарооборот России с дружественными государствами Азии, Африки и Латинской Америки вырос на 50% за последние четыре года.

Такие данные привел премьер-министр Михаил Мишустин в ходе обсуждения развития транспортной инфраструктуры. Глава правительства отметил, что в условиях многочисленных ограничительных мер РФ реструктуризирует ключевые логистические цепочки.

«Мы расширяем коридор Север-Юг для повышения доступности перспективных рынков сбыта», — акцентировал внимание Мишустин.

Параллельно на Азово-Черноморском и Восточном направлениях создается сопутствующая инфраструктура, включая портовые мощности. Например, пропускной потенциал БАМа и Транссиба увеличен до 180 млн тонн, дополнил глава российского кабмина.

Согласно заявлению премьера, на системную поддержку национальных проектов «Эффективная логистика» и «Инфраструктура для жизни» правительством направлено свыше 9 трлн рублей.

Читайте также: Товарооборот между Россией и Китаем вырос до 245 млрд долларов.