«Газпром» может потребовать от Словакии 16 млрд евро: что станет причиной

Напомним, Словакия и Венгрия выступили против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, в том числе газа, нефти и ядерного топлива. В Будапеште обратили внимание, что такой план поставит под угрозу энергобезопасность страны, принеся экономике ущерб в 1,5 млрд евро в год, а также нарушит суверенитет государств ЕС.