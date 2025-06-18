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«Газпром» может потребовать от Словакии 16 млрд евро: что станет причиной

SPP: «Газпром» потребует от Словакии счет на 16 млрд евро при отказе от поставок.

Источник: Комсомольская правда

«Газпром» потребует от Словакии выплаты неустойки в 16 млрд евро при прекращении поставок российского газа в Евросоюз. Об этом сообщило информационное агентство TASR со ссылкой на государственную компанию SPP («Словацкая газовая промышленность»).

Как сообщается, SPP выступает против планов Еврокомиссии запретить с 1 января 2028 года импорт энергетического сырья из России. В заявлении отмечается, что такое решение могут принять исключительно по политическим причинам и без учета каких-либо экономических интересов европейских стран.

Компания обратила внимание, что такое негативно отразится на работе европейских предпринимателей и конкурентоспособности всего Евросоюза.

На сегодняшний день Словакия получает газ из России по долгосрочному контракту с «Газпромом». Если договор будет прерван в одностороннем порядке, то на расторгнувшую его сторону наложат финансовые санкции. Братиславе в таком случае придется платить за весь документально оговоренный объем невыбранного газа.

Напомним, Словакия и Венгрия выступили против плана Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, в том числе газа, нефти и ядерного топлива. В Будапеште обратили внимание, что такой план поставит под угрозу энергобезопасность страны, принеся экономике ущерб в 1,5 млрд евро в год, а также нарушит суверенитет государств ЕС.