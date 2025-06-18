До 20 штук в год в Татарстане планируют увеличить производство Ту-214

Объем производства самолетов Ту-214 планируют увеличить до 20 единиц к 2027−2028 годам. Об этом рассказал первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Если мы говорим о двухчленном экипаже для Ту-214, который мы намерены производить, то рассматриваем возможность выпуска не менее двух десятков к 2027−28 году», — цитирует Мантурова РБК-ТВ.
Также вице-премьер добавил, что в государственной авиации не ставят целью переход на экипажи из двух человек.
Напомним, первые экземпляры Ту-214 обещали «поставить на поток» еще в прошлом году. В марте Минпромторг уточнил, что на самолет Ту-214 подано 30 заказов. В ноябре 2024 года Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно завершил свой первый полет, который длился 1 час 10 минут.