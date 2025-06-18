До 20 штук в год в Татарстане планируют увеличить производство Ту-214

Напомним, первые экземпляры Ту-214 обещали «поставить на поток» еще в прошлом году. В марте Минпромторг уточнил, что на самолет Ту-214 подано 30 заказов. В ноябре 2024 года Ту-214, оснащенный новыми российскими комплектующими, успешно завершил свой первый полет, который длился 1 час 10 минут.