Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в следующем году, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
«Участок ВСМ в Петербурге и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции “Волковская”, куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления», — сказал он.
Губернатор отметил, что будущий терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро «Площадь Восстания», а также построить второй выход со станции «Лиговский проспект».
«Большая работа предстоит по интеграции терминала и метро. Он будет связан крытыми галереями со станцией метро “Площадь Восстания” и получит второй выход со станции “Лиговский проспект — 1”. На привокзальную площадь будет выходить новый вестибюль станции “Лиговский проспект — 2” новой Красносельско-Калининской линии. В этом году проведем конкурс на эскизные предложения вестибюля», — рассказал Беглов.
«Строительство ВСМ дает нам возможность развивать транспортную и инженерную инфраструктуру нашего города. Дирекция транспортного строительства уже заключила госконтракт на подготовку планировки вокзальной площади, продление Днепропетровской улицы с элементами реконструкции Лиговского проспекта», — добавил он.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут.
Петербургский международный экономический форум пройдет