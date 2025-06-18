Беглов назвал сроки начала строительства участка ВСМ в Петербурге

«Участок ВСМ в Петербурге и терминал планируется начать строить в следующем году. Архитектурный облик терминала мы утвердили, согласовали с экспертами. В него включены исторические здания Кокоревых складов. Получится уникальный в своем роде проект. Сейчас РЖД готовит также предложения по новому транспортно-пересадочному узлу Обухово и пассажирской станции “Волковская”, куда переедут электропоезда Московского и Волховского направления», — сказал он.