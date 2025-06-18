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В Свердловской области «Полиметалл» построит новый золотодобывающий ГОК

«Полиметалл» построит новый золотодобывающий ГОК в Свердловской области к 2029 году.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Полиметалл» планирует построить новый горно-обогатительный комбинат (ГОК) вблизи Нижней Салды в Свердловской области. Строительство планируют завершить в 2029 году, сообщает пресс-служба компании.

— ГОК мощностью три миллиона тонн руды в год будет производить более 4,5 тонн золота в год. Фабрика будет использовать технологию CIP для выпуска сплава Доре, — уточнили в пресс-службе «Полиметалла».

Сырьевой базой станут месторождения Павловское, Маминское и Першинское. В перспективе планируется геологоразведка на участках Арамашевский, Никитинский и Петрокаменский. Ресурсы Павловского месторождения на 2022 год оценивались в 9,7 миллиона тонн руды со средним содержанием золота 2,3 г/т.

«Полиметалл» — один из крупнейших производителей серебра и золота в России.