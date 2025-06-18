Дмитриев: на ПМЭФ-2025 РФПИ планирует заключать новые соглашения

Фонд проведёт более десяти встреч с партнёрами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран. С момента своего основания РФПИ совместно с партнёрами инвестировал более 2,3 трлн рублей в более чем 100 проектов, отметил Дмитриев.