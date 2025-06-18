Дмитриев: на ПМЭФ-2025 РФПИ планирует заключать новые соглашения

На ПМЭФ-2025 РФПИ планирует заключать новые соглашения и расширять партнёрства, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
В ближайшее время планируется подписать более десяти соглашений с российскими и зарубежными партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и других государств. Эти проекты охватывают различные области, включая транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную коммерцию, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование.
Фонд проведёт более десяти встреч с партнёрами из ОАЭ, Саудовской Аравии, Китая, Катара, Индии, Вьетнама, Индонезии, ЮАР, Бахрейна и других стран. С момента своего основания РФПИ совместно с партнёрами инвестировал более 2,3 трлн рублей в более чем 100 проектов, отметил Дмитриев.
Ранее Дмитриев заявил, что инициатива главы Еврокомиссии ввести санкции против Российского фонда прямых инвестиций свидетельствует о том, что ЕК выступает против взаимодействия российского и европейского бизнеса.