В Воронежской области налоговики хотят обанкротить «Борхиммаш»

Казалось бы, простой спор хозяйствующих субъектов, которых сейчас немеряно. Если бы не одно обстоятельство. «Борхиммаш» является крупнейшим производителем аппаратов воздушного охлаждения в СНГ и Восточной Европе. При этом более 90 процентов акций в нем принадлежат ООО «Лимонте ЛТ-Холдинг», бенефициарами которого являются кипрская и литовская компании. Каким образом стратегически важное предприятие попало в руки зарубежных хозяев, одни из которых находятся в сейчас откровенно враждебно настроенной к России стране, вопрос очень интересный. Равно как и состояние финансов у предприятия, являющегося одним из лидеров в явно востребованной отрасли.