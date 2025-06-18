В Воронежской области налоговики хотят обанкротить «Борхиммаш»

Специалисты межрайонной ИФНС России № 15 по Воронежской области обратились в арбитражный суд с требованием о банкротстве предприятия АО «Борхиммаш», зарегистрированного в Борисоглебске. Информация об этом опубликована на сайте Fedresurs.ru.
В начале мая «Борхиммаш» заявил о самобанкротстве. Ранее с иском к предприятию выступали московская компания ООО МФК «Фордевинд» и АО «Подольский машиностроительный завод». Они требовали обанкротить «Борхиммаш». На предприятии, видимо, решили пойти им навстречу. Теперь аналогичное желание появилось и у налоговиков.
Казалось бы, простой спор хозяйствующих субъектов, которых сейчас немеряно. Если бы не одно обстоятельство. «Борхиммаш» является крупнейшим производителем аппаратов воздушного охлаждения в СНГ и Восточной Европе. При этом более 90 процентов акций в нем принадлежат ООО «Лимонте ЛТ-Холдинг», бенефициарами которого являются кипрская и литовская компании. Каким образом стратегически важное предприятие попало в руки зарубежных хозяев, одни из которых находятся в сейчас откровенно враждебно настроенной к России стране, вопрос очень интересный. Равно как и состояние финансов у предприятия, являющегося одним из лидеров в явно востребованной отрасли.