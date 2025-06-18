Восточная сказка: как бывший «спальник» Москвы совершил рывок в бизнес-класс

Анализ по классам жилья еще отчетливее показывает трансформацию. В массовом сегменте ВАО вырос на 74% (до 346 тыс. руб. за кв. м), что не выделяет его на общем фоне. Зато в бизнес-классе округ занял второе место по темпам роста среди всех округов столицы: стоимость квадратного метра увеличилась на 104% (до 498 тыс. руб. за кв. м), уступив лишь ЮВАО (+105%). При этом по абсолютному уровню цен на бизнес-класс ВАО (около 498 тыс. руб. за кв. м) уже входит в тройку самых дорогих округов Москвы, опережая большинство традиционно престижных направлений и уступая только ЮАО (511 тыс. руб. за кв. м) и ЦАО (531 тыс. руб. за кв. м). Такой опережающий рост и высокий абсолютный уровень цен в бизнес-классе прямо указывают на меняющееся восприятие ВАО как более дорогой и статусной локации.