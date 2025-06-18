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В Волгоградской области выросли доходы и расходы бюджета на 2025 год

Депутаты облдумы одобрили корректировки в бюджет региона на 2025−2027 годы.

Источник: Reuters

Основные изменения затронули бюджет на текущий год — доходная и расходная части увеличены на 1,446 млрд рублей благодаря дополнительным безвозмездным поступлениям. Также по ряду направлений средства были перераспределены.

Как пояснил спикер регионального парламента Александр Блошкин, подобные корректировки в середине года — обычная практика.

Основной прирост средств направлен в социально значимые сферы: национальные проекты получили 768 млн рублей, дорожное хозяйство — 372 млн рублей, а госпрограмма «Региональная молодежная политика Волгоградской области» — 117,4 млн рублей.

По предложению губернатора Андрея Бочарова местным бюджетам выделено 400 млн рублей для решения актуальных задач. При этом основные показатели на 2026 и 2027 годы остались неизменными.