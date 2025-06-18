Петербург готов обсуждать с ЮНЕСКО строительство небоскребов, заявил Беглов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург готов принять экспертов ЮНЕСКО для обсуждения будущего строительства двух высотных зданий, сообщил в интервью РИА Новости к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) губернатор города Александр Беглов.
«Новые объекты, о которых вы говорите, планируются за границами объединенной зоны охраны и вне основных городских панорам. Инвестор подготовил подробную оценку воздействия на объект всемирного наследия. Документы были направлены в министерство культуры России, откуда документ должен уйти в ЮНЕСКО. Мы со своей стороны подтвердили полную готовность принять международных экспертов. У нас хороший опыт подобного общения. Консультативная миссия приезжала к нам в 2019 году, и по итогам визита у нас сложился конструктивный, профессиональный диалог», — сказал Беглов.
Губернатор напомнил, что официальный старт проектам был дан на прошлогоднем ПМЭФ.
«В Лахте будет создано единое общественно-деловое пространство. Сейчас инвестор готовит документацию по планировке и межеванию территории. Одновременно прорабатываются решения по транспортной инфраструктуре. В проекте измененных правил землепользования и застройки новое пространство определено как зона уникальной высотной застройки с высотой не менее 300 метров. Конкретные предложения по высоте, конечно, будет давать инвестор. Эти параметры будут рассматриваться на заседании городской комиссии по землепользованию и застройке. Утвердить сами обновленные правила землепользования планируем до конца 2025 года», — сказал Беглов.
Ранее директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщал, что миссию экспертов ЮНЕСКО ожидают в этом году для обсуждения вопросов будущего строительства еще двух небоскребов в Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин 5 июня 2024 года осмотрел площадку шпиля башни «Лахта Центра», построенного на берегу Финского залива в северо-западной части Петербурга. Главу государства сопровождал глава «Газпрома» Алексей Миллер. В ходе экскурсии по «Лахта Центру» Миллер также показал Путину проект двух новых небоскребов, которые планируется построить. Высота одного из них 555 метров, другого — 703 метра. В рамках Петербургского международного экономического форума в 2024 году было подписано соглашение о строительстве в Петербурге уникальных деловых комплексов «Лахта Центр 2» и «Лахта Центр 3».
«Лахта Центр» — многофункциональный комплекс в Петербурге со штаб-квартирой группы «Газпром» и общественными пространствами, занимающими около трети площадей. Архитектурной доминантой комплекса является небоскреб высотой 462 метра.
Петербургский международный экономический форум пройдет