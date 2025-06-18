Два моста, Пулково, протезирование. Что показывают на петербургском стенде ПМЭФ-2025

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», одно из центральных мест занимает большой макет с основными достопримечательностями Петербурга и расположенными на нем парками общественного транспорта — электробусов на Ржевке, автобусов в Каменке, Третьим трамвайным, который ждет реконструкция, и Седьмым трамвайным.
Среди других экспонатов — достижения в области протезирования.
Отдельный макет посвящен двум новым мостам через Неву: Большому Смоленскому, который вовсю строится, и мосту в составе ШМСД, который планируют начать строить в ближайшее время. Есть стенд с рекреационным кластером в Горской, с проектом развития аэропорта Пулково, с мемориалом Ленинградской битве в Шушарах.
Традиционно для последних лет представлены изделия производителей беспилотных аппаратов.
Среди новых экспонатов на стенде — чайные сервизы, в том числе Императорского фарфорового завода.
В год столетия «Зенита» петербургский стенд не мог обойтись и без наград главного городского футбольного клуба.
Не на петербургском стенде есть еще один проект, имеющий прямое отношение к городу, — ВСМ Москва — Петербург. Всем желающим предлагают представить себя в высокоскоростном поезде, который несется от одного города к другому со скоростью выше 300 км в час.