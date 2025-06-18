Объем контрактов на ПМЭФ-2025 оценивают в 7,5 трлн рублей

Главным мероприятием форума станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина, намеченная на 20 июня. Как пояснил помощник президента Юрий Ушаков, глава государства даст свою оценку положениям в российской и мировой экономиках. Особое внимание уделяется статусу гостевого государства, которое в этом году принадлежит Бахрейну, делегация которого представлена самим наследным принцем Нассером Хамадом бин Исой аль-Халифой.