Пашинян призвал национализировать «Электрические сети Армении» Карапетяна

Премьер-министр разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии «Гражданский договор».Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения».Инициатива «Пять правозащитников», объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса, и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Он решил создать координационную группу для смещения Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать «глазами души».