Пашинян призвал национализировать «Электрические сети Армении» Карапетяна

«Я считаю, что пришло время национализировать ЗАО “Электрические сети (Армении)” (ЭСА). Это произойдет быстро, и я ставлю перед всеми сотрудниками ЭСА задачу добросовестно выполнять свои рабочие обязанности», — написал Пашинян в соцcети Facebook*.
Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване. Некоторых людей доставили в отделение полиции.
Брат Карапетяна рассказал журналистам Sputnik, что несколько человек из собравшихся у дома были задержаны, речь идет о близких семьи. Он добавил, что задержанию подверглись более 45 человек.
Армянская апостольская церковь призвала власти Армении прекратить незаконные действия в отношении Карапетяна. Президент ГК «Ташир» поддержал ее после нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна.
Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывания премьера о российском предпринимателе, сказав, что тот «раздухарился, как бессмертный».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Москва внимательно следит за происходящим и будет оказывать необходимое содействие.
Ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ)
Премьер-министр разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети, используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии «Гражданский договор».Премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем «решающую роль Республики Армения».Инициатива «Пять правозащитников», объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса, и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Он решил создать координационную группу для смещения Гарегина II, участников этой группы он собирается выбирать «глазами души».
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.