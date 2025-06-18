VIP-кабинет на колёсах: Life.ru снял на ПМЭФ новый люксовый минивэн Arsenal от Aurus

Этот уникальный автомобиль, который уже успел стать символом статуса, так как используется для сопровождения высокопоставленных лиц, в том числе президента России, пока не доступен для массовых продаж. Aurus планирует запустить модель в качестве коммерческого проекта, который будет представлен в виде VIP-кабинета. Однако точные сроки выхода на рынок и цена остаются под завесой тайны. Ожидается, что компания предложит как лёгкую версию, так и бронированную модификацию.