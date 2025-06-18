VIP-кабинет на колёсах: Life.ru снял на ПМЭФ новый люксовый минивэн Arsenal от Aurus

Минивэн Aurus Arsenal в эксклюзивной VIP-комплектации. Видео © Life.ru.
Aurus Arsenal — первый минивэн в линейке бренда, заявляет о себе как о единственном в России MPV в сегменте ультрапремиум. Оснащённый мощным 598-сильным двигателем внутреннего сгорания и полным приводом, он создан на модульной платформе, разработанной экспертами ФГУП «НАМИ», что обеспечивает уникальное сочетание комфорта и технологий.
Этот уникальный автомобиль, который уже успел стать символом статуса, так как используется для сопровождения высокопоставленных лиц, в том числе президента России, пока не доступен для массовых продаж. Aurus планирует запустить модель в качестве коммерческого проекта, который будет представлен в виде VIP-кабинета. Однако точные сроки выхода на рынок и цена остаются под завесой тайны. Ожидается, что компания предложит как лёгкую версию, так и бронированную модификацию.
Одной из ключевых особенностей нового микроавтобуса является перегородка с затемнением и выдвижной телевизор, что создаёт комфортные условия для пассажиров. На данный момент модель не предназначена для гражданского использования, и обычным покупателям она недоступна. Пока проект находится на стадии разработки, но интерес к автомобилю велик: многие с нетерпением ждут момента, когда он станет доступен широкой публике.
ПМЭФ стартует уже сегодня. Он продлится до 21 июня. Ключевая тема форума в этом году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в ПМЭФ подтвердили 20 тысяч представителей 140 стран мира. В пятницу, 20 июня, состоится пленарное заседание, в котором традиционно примет участие президент России.