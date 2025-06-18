С 1 марта 2026 года в Самаре вывески будут на русском языке

Государственная Дума России приняла закон, который значительно изменит визуальную среду Самары и других городов страны. С 1 марта 2026 года все вывески, указатели и названия жилых комплексов должны быть оформлены исключительно на русском языке и кириллицей.
Исключения будут возможны только для дублирования информации на языках народов России или иностранных, но такие надписи должны занимать второстепенное место. Это нововведение направлено на снижение популярности англоязычных названий, таких как SkyCity или RiverPark, которые использовались в архитектурной рекламе.
Власти акцентируют внимание на том, что закон не запрещает использование других языков, а лишь подчеркивает приоритет русского как государственного. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что укрепление языка и культуры является основой для формирования национальной идентичности и защиты суверенитета страны.
Закон вступит в силу в 2026 году, предоставляя достаточное время для переоформления вывесок и адаптации бизнеса. Также принят закон, который запрещает несовершеннолетним открывать кредитные карты без согласия родителей, что дополнительно подчеркивает стремление к защите прав молодежи и улучшению социальной ответственности.
Согласно мнению экспертов, эти шаги помогут создать более единый и гармоничный городской облик, отражающий культуру и традиции России.