На ПМЭФ-2025 Крым рассчитывает заключить соглашения на 68 миллиардов рублей

Также речь идет о комплексной застройке Симферопольского района и возведении многофункционального инновационного кластера в Ялте. Большой объем инвестиций запланирован в инфраструктуру курорта Саки. Там предполагается строительство гостинично-оздоровительного комплекса с объектами туристической инфраструктуры непосредственно в Саках и строительств апарт-отеля «Санторини» в Сакском районе. Напомним, этот курорт вошел в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал». Здесь будет возводиться комплекс «Крымская ривьера». Первых отдыхающих новые объекты западного Крыма должны принять уже в 2028 году.