В Омске закрыли шашлычный ларёк из-за нарушения санитарных норм

Ленинский районный суд Омска приостановил работу павильона «Мясо на мангале» на 90 дней из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает ГУФССП России по Омской области.
Проверка надзорных органов выявила критическое состояние заведения, где готовили шашлык, шаурму и продукты во фритюре. В павильоне отсутствуют:
- Заготовительный цех.
- Система водоснабжения.
- Канализация.
- Возможности для мытья кухонной посуды и инвентаря.
- Технологическая документация на продукты.
Судебные приставы лично проконтролировали закрытие заведения, находящегося под пультовой охраной. Предпринимателю разъяснили последствия незаконного возобновления работы до окончания срока запрета.
Владельцу павильона предстоит провести масштабную реконструкцию помещения и привести его в соответствие с санитарными нормами, чтобы возобновить деятельность после окончания срока приостановки.