Показания за электроэнергию до 25 июня рассчитают по прежнему тарифу

— Расчет за потребленную электроэнергию по тарифам текущего периода будет производиться только на основании показаний переданных в этом периоде не позднее 23 часов 59 минут 25 числа, а не за потребление календарного периода (с первого по последнее число месяца), переданное после 25 числа текущего месяца. Также законодательством не предусмотрено дробление показаний приборов учета по дням, — пояснили в «Волгоградэнергосбыте».