Платные парковки в Петербурге поделят на ценовые категории

Единственным вариантом решения проблемы в Смольном, вслед за Москвой, посчитали переход к дифференцированным тарифам, которые будут отличаться в зависимости от степени востребованности той или иной парковочной зоны. Такие возможности дает принятая в Петербурге комплексная схема организации дорожного движения (КСОДД). В ней указано, что парковочные участки могут быть отнесены к одной из четырех категорий тарификации: пониженный тариф (для зон платной парковки, где обычно занято менее половины парковочных мест); базовый тариф (занято от 50 до 70 процентов мест), повышенный тариф (занято 70−85 процентов) и высокий тариф (занято 85 и более процентов мест).