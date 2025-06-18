Управляющую компанию «Правобережная» в Красноярске ждет прокурорская проверка

Городская субсидия не помогла решить проблемы УК «Правобережная» в Красноярске, сообщил депутат Горсовета Семен Сендерский.
К народному избраннику с жалобой на бездействие управляющей компании обратились жители сразу пяти домов — Металлургов, 28 В, Рокоссовского, 18, Воронова, 12 и Ключевская, 57 и 59. Жильцы сообщают, что с 24 апреля в этих домах не проводилась уборка, в них скапливается мусор, а состояние внутридомовых коммуникаций доведено до критического. Постоянно происходят порывы труб, а с 9 по 17 июня не работали лифты. Семен Сендерский отметил, что причина прекращения работы лифтов — неуплата.
«Долги и непонятные схемы фиксировались и год назад. Несмотря на это, в 2024 году муниципальной управляющей компании “Правобережная” выделили многомиллионную субсидию. Озвучивалась ее цель — выход из кризиса. Позднее, в 2025 году, МУК преобразовали в акционерное общество», — напомнил депутат.
По его словам, тарифы для жителей этих домов увеличились в 2−3 раза. Например, в доме на Металлургов тариф вырос с 28 рублей до 55,07 рублей за квадратный метр. На Рокоссовского тариф еще выше — 66 рублей. Такие тарифы, утверждают в компании, экономически оправданы, но обслуживание домов стало еще хуже.
Депутат подал запрос в прокуратуру. Там обещали провести проверку компании.