Управляющую компанию «Правобережная» в Красноярске ждет прокурорская проверка

К народному избраннику с жалобой на бездействие управляющей компании обратились жители сразу пяти домов — Металлургов, 28 В, Рокоссовского, 18, Воронова, 12 и Ключевская, 57 и 59. Жильцы сообщают, что с 24 апреля в этих домах не проводилась уборка, в них скапливается мусор, а состояние внутридомовых коммуникаций доведено до критического. Постоянно происходят порывы труб, а с 9 по 17 июня не работали лифты. Семен Сендерский отметил, что причина прекращения работы лифтов — неуплата.